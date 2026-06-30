吉田優利がお気に入りのコーデを披露 実はゴルフ場ショップのディスプレイをそのままお買い上げ！
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「ちょっと前のLA」とだけ記すと、ロサンゼルスに滞在していた当時に撮影した写真や動画を投稿した。
【写真】お気に入りのスカートコーデでポーズを取る吉田優利（全17枚）
1枚目は胸にピンクで「GOLF」（Oはハートマーク）とデザインされた白のクルーネックセーターに、細いストライプ柄のミニスカートをあわせた写真。実はこのコーデはゴルフ場のショップにディスプレイされていたものを見て、「可愛すぎて全部買った」ことを2枚目の写真で明かしていた。そして、それは「※ゴルフ場でお洋服初購入」という初めての経験でもあったそうだ。投稿では、このコーデで街を散策する姿も公開。ウェアと同時にゴルフ場で購入したポーチを高く掲げた写真には、「ポーチがお気に入りすぎている笑笑」とも記していた。この他には、カフェでのんびりと寛ぐ姿や、レスランでパスタを楽しむ姿。さらにトレーニングジムでの一コマや、練習場でのスイングを動画で公開していた。今シーズンの吉田は、これまで16試合に参戦し予選通過は7試合。トップ10に入ったのは1試合のみとやや苦戦を強いられている。来シーズンのシード権を決めるCMEグローブポイントランキングは現時点で83位。まずはシード権を獲得できる80位以内を目指して、中盤戦以降に巻き返しを見せることを期待して、多くのファンが日本から熱い声援を送っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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