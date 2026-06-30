乳飲み子の時に保護された、子猫の４きょうだい。どんな場所でも大運動会を繰り広げているんだとか。可愛いけれど、これでは夜も眠れない…と思いきや、可愛い甘えん坊による『安眠セラピー』が尊すぎると評判を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で2200回視聴され「ゼロ距離なんて❣愛おしいですねぇ」などの声が寄せられています。

【動画：お腹の上で４匹の子猫が遊ぶので、『眠れない』かと思ったら…次の瞬間見せた『尊い光景』】

たまきちさんと４匹の子猫

YouTubeチャンネル「猫とネコ」に投稿されたのは、１ヶ月程前に保護された4匹の子猫とその保護主『たまきち』さんとのやり取りです。たまきちさんは、子猫たちに『ずっとの家族』が見つかるまで、愛情たっぷりで面倒をみているんだとか。

その４匹の中で、とびきり甘えん坊の『アラレ』ちゃん。たまきちさんのことが大好きでいつでもベッタリくっついているといいます。たまきちさんも甘え上手なアラレちゃんのことをとても可愛がっているようです。

お腹の上は運動場

たまきちさんがベッドに横になると、アラレちゃんは一番にお腹の上に乗って来るんだとか。たまきちさんも嬉しそうですが、次から次へと子猫たちもお腹の上へ飛び乗ってきたそうです。これにはタジタジ…。

そしてどんどん遊びはエスカレートしていき…お腹の上は大運動会と化していたとか。たまきちさんも、これには「眠れないかも…」と諦めの境地に達しているようです。ところが、やはり子猫。遊び疲れたあとは…急に静かに。

あざと可愛いアラレちゃん

そんな中、とっても甘えん坊なアラレちゃんはというと…たまきちさんの顔の横を陣取っていたといいます。ピッタリ寄り添う姿は、大好きで仕方ないと言わんばかり。甘えん坊の本領発揮といったところです。

まぶたを閉じかけながらあくびをし安心しきっているアラレちゃんに、たまきちさんもデレデレになっていることでしょう。自分が可愛いことが分かっているかのようです。あざとい可愛さでみんなを虜にするアラレちゃんなのでした。

投稿には「うわー、気持ちよさそう」「アラレちゃん人に愛される才能有りですね！ゼロ距離なんて❣愛おしいですねぇ」などのコメントと共にいいね件数が100件を超え評判を集めています。

この他にも、YouTubeチャンネル「猫とネコ」には、お家の猫さんたちと預かり保護猫さんたちの日々の様子がたくさん投稿されています。どんどんわんぱくになっていく子猫たちの遊ぶ姿はとても癒されます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫とネコ」

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。