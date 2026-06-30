トム・ホランド「マイルス・モラレスをこのユニバースに連れてきたい」 ─ もう1人のスパイダーマン、MCU合流なるか

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でピーター・パーカー／スパイダーマン役に復帰するトム・ホランドが、マイルス・モラレスのMCU実写登場にあらためて強い意欲を示している。

マイルス・モラレスといえば、コミックでピーター・パーカーに続く“もうひとりのスパイダーマン”として登場し、アニメ映画『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）と『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（2023）や、ゲーム『Marvel`s Spider-Man』シリーズで一躍人気を高めたキャラクター。かねてより実写映画への登場が期待されているが、MCUでの本格登場はいまだ実現していない。

スペインのにて、ホランドは今後のスパイダーマン役について言及。ピーター・パーカーの未来だけでなく、次世代のスパイダー・ヒーローを導くことにも関心があるようだ。

ホランドは「現時点では、未来がどうなるのかについて、とてもオープンに考えています」としたうえで、「マイルス・モラレスをこのユニバースに連れてきたいという思いがあります。それがどんな形になるとしても」とコメント。「実現するには、まだやるべきことがたくさんあります。でも、僕はそれを強く望んでいます」と語っている。

さらにホランドは、自身がMCUに迎え入れられた時の経験にも触れた。ホランド版ピーターは『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016）で初登場し、その後『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）ではロバート・ダウニー・Jr.演じるトニー・スターク／アイアンマンとの師弟関係を通じて成長していった。

ホランドは「僕はこの世界に紹介された形にとても感謝していますし、ロバート・ダウニー・Jr.に導いてもらったことにも感謝しています」と振り返り、「次の世代に、その恩を返したい」と語っている。すなわち、かつてトニーに導かれたピーターが、今度はマイルスを導く側に回る構想だ。

ホランドは最近、スパイダーマン役の“その先”を意識した発言を重ねている。以前にも、マイルス・モラレスやスパイダーグウェン、スパイダーウーマンといった次世代のヒーローたちに物語をつなげることについて、「ダウニーにしてもらったことを僕もできるなら、夕日に向かってスイングしながら去ることにも、とても満足できると思います」と。今回の発言は、その思いをさらに具体的にしたものといえる。

もっとも、マイルス・モラレスのMCU実写登場がすぐに実現するわけではなさそうだ。マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長は以前、マイルスの実写単独映画について「企画は存在しない」と。ソニー・ピクチャーズによるアニメ映画『スパイダーバース』シリーズが完結するまでは、マイルスに「近づかないようにと言われている」とも語っていた。

それでもMCUでは、マイルスの存在を思わせる伏線がすでに用意されてきた。『スパイダーマン：ホームカミング』には、コミックでマイルスの叔父にあたるアーロン・デイヴィスがドナルド・グローヴァーによって演じられ、「甥」の存在が示唆されている。また『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）では、アンドリュー・ガーフィールド版ピーターとエレクトロの会話の中で、「黒人のスパイダーマンもどこかにいるはずだ」と語られる場面もあった。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日、日米同時公開。

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