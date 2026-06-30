鬼殺隊に囲まれ入る「藤の花の湯場」に、戦いを追体験する「無限城風呂」　ユネッサン×『鬼滅』がコラボ【7／18〜10／4】

アニメ『鬼滅の刃』と温泉テーマパーク「箱根小涌園ユネッサン」（神奈川県箱根町）のコラボイベント「鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 〜藤の花の休息〜」が2026年7月18日〜10月4日の期間に開催される。

【画像】コラボ風呂やコラボサウナのイメージ、ホテルのコラボルームも

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめ『鬼滅』の世界観を全身で体感できるイベント。

箱根小涌園を満喫する5人のキャラクターたちをアニメ制作会社「ufotable」が描き下ろしたイラストが登場するほか、コラボ風呂とコラボサウナを楽しめる。またコラボドリンクや限定グッズの販売も行う。

コラボ風呂は2種類。屋内エリア「緑のテラス」には、藤の花に囲まれたお風呂「藤の花の湯場」が登場。"鬼殺隊"に囲まれながら入浴を楽しめる。

屋外エリア「ロック ケーブ ONSEN」では、竈門炭治郎・冨岡義勇・猗窩座の猛戦をイメージし、戦いを追体験できる「無限城風呂」に入浴できる。

コラボサウナは屋外エリア「フィンランドバス」で開催される「藤の花の蒸気浴」。連日、"ユネッ波師"によるサウナイベント「特別稽古」を実施する。

いずれも、ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要。数量限定で、限定グッズ（フェイスタオル）付きのコラボチケットも販売している。

また、施設内ではコラボドリンクやグッズの販売も予定しているとのことだ。

コラボはお風呂だけじゃない

ユネッサンに隣接するホテル「箱根ホテル小涌園」でも、『鬼滅』とのコラボルームや、コラボ宿泊プランを用意する。

コラボルームは1日1室限定設置。庭園を見渡せる和室客室で、『鬼滅』の世界観を堪能できる。

3歳以上の宿泊者には、宿泊特典としてオリジナルノベルティセット（メッシュバッグ、手ぬぐい、うちわ、アクリルマーカーチャーム＜全5種ランダム＞）が1人1セットプレゼントされる。

1泊2食付き、1室2人利用時の宿泊料金は、大人1人5万2500円〜。定員は4人。

コラボ宿泊プランは、「オリジナル手ぬぐい」がノベルティとして付属する。

1泊2食付き、1室2人利用時の宿泊料金は2万9150円〜。定員は4人。

コラボルームもコラボ宿泊プランも、宿泊者は滞在期間中、ユネッサン入り放題だ。