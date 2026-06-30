装備やラインナップを刷新

2026年6月1日、スズキはミニバン「ランディ」の一部改良モデルを発売しました。ランディはトヨタ「ノア」のOEMモデルで、スズキのラインナップの中では最も大きなミニバンです。

今回の改良では、パワートレインの見直しやデザインの刷新などが行われ、商品力がさらに高められました。

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ランディは2007年に初代モデルが登場したミニバンで、初代から3代目までは日産「セレナ」をベースとしたOEMモデルとして販売されていました。

しかし、2022年に発売された現行の4代目モデルからは、ノアをベースとするOEMモデルへと変更されています。

現行ランディは、プラットフォームやパワートレインなどの基本設計をノアと共有していますが、外観にはランディ独自のデザインが採用されています。

フロントグリルにはシルバー塗装を施し、フードモールディングをボディ同色とすることで、ノアとは異なる表情を演出。また、エンブレムの配置など細かな部分にも専用のアレンジが加えられています。

今回の一部改良は、OEM供給元であるノアの改良に合わせて実施されたものです。最大の変更点はパワートレインの見直しで、これまで設定されていた2リッターガソリンモデルが廃止され、1.8リッターハイブリッドシステムを搭載したハイブリッドモデルに一本化されました。これにより、ランディは全車ハイブリッド仕様となっています。

また、2WDモデルには新たに8人乗り仕様が追加されました。これまでの7人乗りに加え、乗車定員の選択肢が広がったことで、より幅広いユーザーのニーズに対応できるようになっています。

エクステリアでは、専用のフロントバンパーやリアバンパー、サイドマッドガードを全車に採用し、全モデルがエアロ仕様のデザインとなりました。

従来からのランディらしい個性を残しながら、よりスポーティで洗練されたスタイルへと進化しています。

室内装備では、マルチインフォメーションディスプレイを7インチTFTカラー液晶へ変更し、視認性を向上させました。

さらに、E-Four（電気式4WD）モデルには「SNOW EXTRAモード」が新たに設定され、雪道での走行安定性も高められています。

価格（消費税込み）は、7人乗り2WDモデルと8人乗り2WDモデルが384万5600円から、7人乗りE-Fourモデルが412万8300円となっています。

ランディはノアのOEMモデルでありながら、一部の装備が標準装備化されるなど、充実した装備内容が魅力です。

今回の改良モデルも快適性や利便性がさらに向上しており、ミニバンの購入を検討している人にとって注目の一台といえるでしょう。