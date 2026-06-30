◇インターリーグ ドジャース−アスレチックス（2026年6月29日 サクラメント）

マックス・マンシー対決がついに実現する。アスレチックスの本拠で29日（日本時間30日）に行われるドジャース戦で両軍のスタメンが発表され、ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）とアスレチックスのマックス・マンシー内野手（23）が揃って「7番・三塁」で先発メンバーに名を連ねた。

同名である2人のマックス・マンシーは生まれた年はド軍マンシーが1990年、ア軍マンシーが2002年と12年違うものの誕生日は8月25日と一緒。さらにド軍マンシーは2012年のMLBドラフト5巡目（全体169位）でアスレチックスから指名、ア軍マンシーも21年のMLBドラフト1巡目（全体25位）でアスレチックスから指名されるなど、名前以外にも共通点が多い。

今年3月16日（同17日）にはオープン戦で揃って同じ日、同じイニングに本塁打を放った“奇跡”もある。

2人のマックス・マンシーがどんな打撃を披露するか。ファン注目の対決となりそうだ。