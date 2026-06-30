日本代表はW杯決勝トーナメント1回戦でブラジル代表に1-2で敗戦した

日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

ブラジルメディア「ge」は、同国のテレビ番組で解説を務めた元ブラジル代表MFフェリペ・メロ氏の論評を伝え、強豪相手に押し込まれた日本の戦いぶりについて「日本は臆病になった」と指摘している。

試合は前半29分、MF佐野海舟のミドルシュートで日本が先制に成功する。しかし、後半に入ると完全にブラジルに主導権を握られる展開となった。日本は後半11分にMFカゼミーロに同点ゴールを許すと、後半アディショナルタイムには途中出場のFWガブリエル・マルティネッリに劇的な逆転ゴールを奪われ、ベスト32で姿を消すことになった。

大舞台で王国ブラジルに逆転勝利を許した日本の戦いについて、同メディアは番組内でのメロ氏の発言を引用。同氏は強気な姿勢を見せたグループリーグ初戦のオランダ戦と比較し、「ブラジルは良かった。期待されていた通りの力強いプレーだった。予想外だったのは日本代表の臆病な姿勢だ。オランダ戦のような過去の試合を見ていたからなおさらだ」と、日本の消極的な試合運びに驚きを示した。

さらにメロ氏は、「ユニフォームの重みがある。日本はブラジルのユニフォームの重みを知りながらピッチに入り、臆病になってしまった」と表現し、W杯優勝5回を誇るブラジルとの間にある目に見えないプレッシャーが勝負を分けたと分析している。先制しながらも逆転を許した日本にとって、王国の壁と歴史の重みを感じさせる手痛い敗戦となった。（FOOTBALL ZONE編集部）