鹿児島県霧島市隼人町の温泉施設で、熊本県八代市の保育園児（５）が２１日に行方不明になって、１週間以上が経過した。

鹿児島県警などは近くを流れる天降川（あもりがわ）に転落した可能性があるとみて捜索を続けるが、難航している。有力な手がかりが見つからない中、両親は連日、施設付近で我が子を捜し続けている。

「目を離した間にいなくなった。もっと注意深く見ていればよかった」。温泉施設近くで母親が２７日に取材に応じ、後悔を口にした。

母親によると、園児は２１日午後、両親と２歳の弟の４人で施設の貸し切り風呂に入浴。家族が脱衣所に移動しても「もう少し入りたい」と１人で浴室に残った。着替えを終えた父親が浴室の扉を開けようとすると、中から鍵がかかっていた。硬貨を使って解錠したが、園児の姿は浴室になく、窓が開いていたという。

温泉施設などによると、浴室の窓は浴槽とほぼ同じ高さにあり、窓の下から地面までの高さは約１・５メートルだった。そばには足場になるような室外機があった。

園児は、水に潜ったり、裸足で外を歩いたりすることが好きだといい、母親は川に落ちた可能性があると考え、施設職員に１１０番を依頼した。父親は１００メートル以上離れた下流の橋まで泳いで捜した。

両親はこの日以来、毎日自宅から施設付近に足を運び、川沿いを捜すなどしている。母親は「下の子が『なんでいないの』と言って、不安がっている。早く見つかってほしい」と疲れ切った様子で、言葉を詰まらせた。

県警や消防は通報後から延べ約６８０人で、ヘリコプターやドローンなども使って捜すが、大雨で中止を余儀なくされることもあり、難航。２９日も５５人態勢で捜索したが発見できていない。情報提供は、県警霧島署（０９９５・４７・２１１０）へ。