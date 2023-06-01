八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市のひき逃げ事件から29日で4年となりました。警察はひき逃げの1分前の映像を新たに公開しました。

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重要指名手配・八田與一容疑者

「あ〜いいね、きれいだね。沖縄みたいね」

八田與一容疑者（29）は殺人などの疑いで、全国に重要指名手配されています。

2022年に、大分県別府市で大学生2人が死傷したひき逃げ事件の容疑者として警察が行方を追っていますが、いまだ逮捕には至っていません。

■「一刻も早く見つけ出し無念晴らしたい」

警察

「指名手配の八田與一容疑者の情報提供、よろしくお願いします」

大分県警は29日、11の都道府県でチラシを配りながら情報提供を呼びかけました。

大分県警が“最重要課題”と位置づけるこの事件の指揮をとる捜査1課の特別捜査隊長を取材しました。

大分県警捜査1課・河野友特別捜査隊長

「被疑者（八田容疑者）が殺意を持って車を衝突させたのかを立証するために、捜査を積み重ねてきた。とにかく一刻も早く被疑者・八田與一を見つけ出し、事件を解決して被害者の無念を晴らしたい」

■白い車…新たに映像を公開

こうした中、警察は29日、新たに映像を公開しました。

被害にあった大学生がバイクで通り過ぎたあと、八田容疑者が運転していたとみられている白い車が防犯カメラに映っていました。この1分後、事件は発生しました。

これまでに八田容疑者に関して全国から1万3069件の目撃情報などが寄せられていますが、行方は分かっていません。

大分県警捜査1課・河野友特別捜査隊長

「被疑者のTシャツは、大体このあたりに遺留されていました。（Q.それ以外、何か遺留品は？）Tシャツ以外、特異なものはまだ発見に至っておりません」

事件の2日後に、八田容疑者のTシャツが見つかって以降、足取りもつかめていない状況です。

■「忘れないこと、諦めないことこそが…」

事件から4年、遺族などはコメントを発表しました。

遺族などのコメント

「なぜ一人の人間を、これほど長く見つけられないのか。その現実に直面するたび、やり場のない悲しみを感じずにはいられません。風化は私たちにとって一番の恐怖ですが、忘れないこと、諦めないことこそが、唯一の対抗手段だと信じています」

【情報提供】

大分県警 別府警察署

0977-21-2131

（6月29日放送『news zero』より）