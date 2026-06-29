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◾️34th Single¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
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◾️NIGHTMARE ¿·TOUR¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¡¢¨¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¡
¡¦9/19 (ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBAY HALL 16:15 / 17:00
¡¦9/23 (¿å¡¦½Ë) ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3 16:30 / 17:00
¡¦9/26 (ÅÚ) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæGIGS 16:30 / 17:00
¡¦9/30 (¿å) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë18:00 / 18:30
¡¦10/2 (¶â) Âçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA 18:00 / 18:30
¡¦10/19 (·î) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚcube garden 18:00 / 18:30
¡¦10/20 (²Ð) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚcube garden 17:00 / 17:30
¡¦10/26 (·î) ÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA 18:00 / 18:30
¡¦11/4 (¿å) Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1 18:00 / 18:30
¡¦11/5 (ÌÚ) Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1 17:00 / 17:30
¡¦11/22 (Æü) Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI 16:00 / 17:00
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