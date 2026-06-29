【ヤクルト】「ファンの皆さまへのお願い」　公式ＨＰで付きまとい行為やＳＮＳでの迷惑行為に注意喚起

ヤクルトは２９日、公式ホームページで「ファンの皆さまへのお願い」とし、選手など球団関係者に対する付きまとい行為やＳＮＳを通じた迷惑行為について注意喚起を促した。

悪質と判断した場合は警察への相談や、球場への入場を断るなどの対応を行うとし、ファンへ理解を求めた。

【公式ホームページ全文】

ファンに皆さまへのお願い

日頃より温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

ヤクルト球団では、選手をはじめ、球団関係者や出演者、スタッフ全員が安心して活動できる環境づくりに努めております。

つきましては、以下のような行為は、安心・安全を損なう恐れがあるため、お控えいただきますようお願いいたします。

・移動中やプライベートでの声掛け、接触

・待ち伏せや付きまとい行為

・ＳＮＳ等を通じた過度な接触や迷惑行為

・その他、相手に不安や迷惑を与える行為

このような行為を確認した場合は、スタッフからお声掛けを行うほか、悪質と判断した場合には警察への相談や、球場への入場をお断りするなどの対応を行う場合があります。

皆さまが安心して球場を楽しめる環境づくりのため、ご理解とご協力をお願いいたします。