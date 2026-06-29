6月は太平洋側で平年より気温がやや低くなりました。7月はどうなるでしょうか。また、30日(火)は九州南部で雨が強まりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■6月は太平洋側で控えめな暑さに 7月はそうはいかず…

6月も、もう残り1日になりました。そこで、今月の天気を振り返ってみましょう。

【梅雨入りのタイミングは？】

既に5月に梅雨入りしていた奄美・沖縄に加えて、6月に入ると各地で梅雨入りが発表されました。

1日に九州南部、2日に四国、4日に九州北部、中国、近畿と次々に梅雨入り。関東甲信と東海は7日に。間を空けて、北陸と東北南部は20日に、東北北部では21日に梅雨入りが発表されました。平年と比べると、沖縄や奄美は早く、九州から関東甲信は大体同じくらい、北陸や東北は遅い、シーズン入りとなりました。

【台風が相次ぎ発生、大雨も】

今月は上旬と下旬に台風が接近し、各地で大雨が降りました。関東では3つの台風が接近する、異例の6月となりました。

6月1日〜28日までの降水量は、東京都心で435.5ミリ。平年の6月の降水量は167.8ミリですので、平年の約2.5倍の雨が降ったことになります。

※ただ、注意したいのがダムの貯水率はそれほど高くないという点です。例えば利根川水系上流9ダムは貯水率が52％、荒川水系4ダムは53％となっています。

なお、その他の地域も、特に太平洋側で平年を上回る降水量となりました。

【暑さ控えめの太平洋側】

気象庁が公開している30日間の平均気温（5月30日〜6月28日）によると、関東から四国の太平洋側では平年よりやや低い傾向となっていました。

東京都心は平均気温が21.6℃で、平年差が-0.1℃。大阪は平均気温が23.2℃で、平年差が-0.2℃。若干ではありますが、昨年の暑かった6月のことを考えると、だいぶ過ごしやすかったといえそうです。

ちなみに、東北や日本海側の地域は平年よりやや高い傾向となりました。

では、7月はどうなるでしょうか。7月の気温は関東甲信、東海、北陸、西日本、奄美、沖縄で平年より高くなりそうです。特に東海と西日本は、高い確率で平年より暑くなるでしょう。北日本は平年並みか、高い予想です。

なお、8月も関東甲信から西日本、奄美、沖縄にかけて平年より暑い傾向となりそうです。

6月がそれほど暑くなかったからといって、来る夏も…とはいかない見込みです。

■30日(火)の各地の天気 傘が必要なエリアは？

梅雨明けした沖縄本島は青空が広がるでしょう。午後はにわか雨がありそうです。

九州は昼前後から雨の範囲が広がるでしょう。屋久島・種子島では雷を伴った激しい雨が降りそうです。

中国・四国は晴れ間の出る所が多いですが、四国の太平洋側は曇りがちで、午後は雨の降る所がありそうです。

近畿は午前を中心に晴れるでしょう。午後は雲が増えて、所々で雨や雷雨となる見込みです。

東海は前日より雲が増えるものの、晴れ間がありそうです。ただ、午後はにわか雨があるでしょう。

北陸は強い日差しが照りつけ暑くなりそうです。午後は局地的な雷雨にご注意ください。

関東甲信は前日より日差しが届きそうです。雲は多いですが、昼前後は晴れ間が出る見込みです。午後は内陸・山沿いを中心に雨で、雷雨になる所もありそうです。長野県では激しい雷雨にお気をつけください。

東北は晴れて真夏日が続出しそうです。午後は内陸・山沿いを中心に、激しい雷雨に注意が必要です。

北海道は、朝は濃い霧で見通しの悪くなる所があるでしょう。日中は広い範囲で晴れる予想です。



■30日(火)は東北で30℃以上の真夏日続出

30日(火)は西日本や東海に加えて、北陸や東北でも真夏日の所が増えそうです。

最高気温は福島県の会津若松で32℃、山形や福島、岐阜、京都、岡山、山口などで31℃。盛岡、前橋、長野、甲府、名古屋、金沢、大阪、奈良、広島、高松などで30℃の予想です。北日本は比較的からっとした暑さですが、西日本や東日本は湿度も高めでムシッと感じられそうです。

【30日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌27℃（＋6 真夏並み）

仙台26℃（±0 7月中旬）

新潟27℃（＋1 7月上旬）

東京28℃（＋1 7月上旬）

名古屋 30℃（-1 7月上旬）

大阪30℃（-2 7月上旬）

広島30℃（-1 7月上旬）

福岡28℃（±0 平年並み）



■この先は西日本中心に大雨のおそれ

7月1日(水)以降は、梅雨前線が九州から本州付近に停滞しそうです。

1日(水)は西日本を中心に活発な雨雲が流れ込むでしょう。九州北部や中国地方を中心に、警報級の大雨となるおそれがあります。

2日(木)は東日本にも雨雲が広がりそうです。東海を中心に雨脚が強まるでしょう。

3日(金)は九州〜東北南部で雨が降りやすいでしょう。九州は3日(金)頃にかけて断続的に雨が強まりそうです。

4日(土)は西日本で再び雨の強まる所がありそうです。

気象予報士 岡田沙也加