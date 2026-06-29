５人組女性アイドルグループ「アタシノトリコ」が２９日、都内で１９日に発売されたデビューシングル「アタシ」を記念したショーケースライブを開催した。

「アタシノトリコ」は、アイドル活動への再挑戦を志す女性たちを全力で応援するプロジェクト「ＲｅＦｌａｍｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ」から誕生した第１弾グループ。宮崎乃綾（３０）、武内杏樹（３１）、西谷麻糸呂（３３）、橘汐璃（２２）、胡蝶らん（２３）の平均年齢２８歳の女性で構成され、宮崎、武内ら４人はかつてアイドルグループとして活動した経験を持つ。

報道陣との囲み取材では、リーダーの武内が「アイドルの夢を諦めずに挑戦する５人が集まった。ファンの皆さんと一緒に成長しながら、私たちも理想とするアイドル像を追いかけていきたい」と宣言。宮崎は「私は１２年前からアイドルをしてきた。２年前に一度ステージを降りたけど、やっぱり歌って踊るのが大好き。年齢も年齢なので、ラストチャンスという気持ちで全力で活動したい」と力を込めた。

また、武内は「（アイドルの）オーディションに挑戦したくても、年齢制限があって諦めていた。でも、このグループでラストチャンスで一生懸命頑張りたい」と話せば、西谷は「コロナ禍の時にアイドルグループに所属していたけど、不完全燃焼に終わって心残りがあった。このような縁でアイドルとして活動させていただくことになって感謝の気持ちとともに、楽しみでワクワクしています」と笑顔を見せた。

目標とするステージを聞かれると、武内は「近い目標だとＴＩＦ（ＴＯＫＹＯ ＩＤＯＬ ＦＥＳＴＩＶＡＬ）に出演させていただきたい。目指すのは日本武道館。大きな目標を掲げて頑張ります」と意気込んだ。

この日は、デビューシングル「アタシ」のほか「亡霊にｋｉｓｓ」「ＲｅＦｌａｍｅ」を披露。経験者揃いだけに、キレキレのパフォーマンスで魅了した。