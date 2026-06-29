先週の大雨でのり面が崩れ、全面通行止めが続いていた鹿児島市武の県道24号が、きょう29日正午から片側交互通行となりました。近くの住民への避難指示は今も続いています。

県などによりますと、今月24日正午すぎ、鹿児島市武3丁目で、県道24号沿いのコンクリートののり面が崩れました。

現場は武岡トンネルや中洲通りが近く、交通量が多い場所で、崩れたのは高さおよそ5メートル、幅20メートルほどです。

きょうから片側交互通行に

県道およそ300メートルが全面通行止めとなっていましたが、きょう29日正午から片側交互通行となり、路線バスも通常どおり通れるようになりました。

ただ、交通規制の全面解除の見通しはたっていません。

自動販売機の売り上げ落ちた

こちらは近くにある食肉の卸売り会社。

ギョーザなどの自動販売機を敷地内に設置していますが、通行止めの影響で1日の売り上げが半減したといいます。

（株式会社寺師・寺師大策専務）「帰宅ラッシュで寄る車はゼロ。売り上げが落ちた」「けさまで静かだったので、通ってくれてうれしい」

避難指示は解除の見通し立たず

崩落からあさって水曜日で1週間。鹿児島市によりますと、のり面の上に暮らす住民8世帯15人への避難指示は、解除の見通しが立っていないということです。

のり面は民有地で、県は複数の所有者と修繕に向けた話し合いを進めています。

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