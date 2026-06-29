10月10日、11日、12日の3日間、東京 お台場にて開催されるBMSG主催の大規模フェス『BMSG FES'26』のキービジュアルおよび出演アーティストが発表となった。

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今回公開されたキービジュアルのコンセプトは、“THE FUTURE IS YOURS”。誰かに用意された未来を待つのではなく、自分たちの手で選び、掴み、作り出していく。BMSGが設立以来育んできた価値観と、この6年間で出会い、育ち、共鳴してきたアーティストたちの存在を、未来へ向かうひとつの集合体として表現している。

ビジュアルに立つのは、BMSGの現在を形づくるアーティストたち。近未来的なスタイリングと、クロスフィルターによってきらめく光の演出は、一人ひとりが持つ原石の輝き、そしてその輝きが互いに照らし合うことで生まれる未来の光を象徴しているという。

出演アーティストには、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Aile The Shota、REIKO、HANA、ふみのに加え、今年2月にBMSGとパートナーシップを締結したAyumu Imazu、BMSG自社レーベル“Bullmoose Records”に所属するBANVOX、SALUが名を連ねる。

また、7月1日18時よりチケット先行受付がスタート。一般指定席に加え、前方エリア保証や専用入場レーン、オリジナルグッズなどの特典が付属するSS指定席／S指定席もアップグレード方式で用意される。チケットの券種や料金、券売スケジュールなどの詳細は、フェス公式サイトにて確認できる。

さらに、2025年にも行われた託児サービスを今年も実施。チケット先行受付開始と同時に託児サービスの受付もスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）