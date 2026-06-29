モデルのUTA（28）が29日、都内で行われた、俳優初挑戦作となったNetflixシリーズ「ガス人間」（7月2日から世界独占配信）配信記念イベントで、人生初の映像作品の舞台あいさつに臨んだ。この日は、2年半前の撮影で演じたガス人間に扮（ふん）して、会場のど真ん中を本業のモデルのランウェーのように歩いて登場。「結構、久しぶりに衣装も着ましたけど、スタンバイの時から息ができないくらい緊張…倒れそうだった。いざ出たら、モデルもやっているのでファッションショー感覚で歩けた」と安堵（あんど）の笑みを浮かべた。

「ガス人間」は、円谷英二さんが特技監督を務めた1960年（昭35）の映画「ガス人間第一号」（本多猪四郎監督）が、東宝とNetflixの初タッグによって全8話の完全オリジナルストーリーによるドラマシリーズとしてリブート。劇場型の連続予告殺人を仕掛けるガス人間に立ち向かう刑事主人公・岡本賢治を演じた小栗旬（43）、報道記者・甲野京子を蒼井優（40）、オカルト／都市伝説系チャンネルを運営する配信者の兄妹、藤川華歩を広瀬すず（28）、兄の富士太を林遣都（35）、とある事件の容疑者として賢治がマークしていた元ヤクザの上場企業社長、森靖利を竹野内豊（55）が演じた。

UTAは、突如として出現し連続予告殺人で日本を震撼（しんかん）させるガス人間を演じるにあたり、片山慎三監督（45）と役作りした日々を明かした。「今までの人生の中でも、やってこなかったことを、本当に初めていろいろやったので。ガス人間を作り上げていく中で、片山監督さんと硫黄感、生きものなのか？ えたいの知れない存在をどう着けるか？ メイク、衣装、話し方…1つ、1つ取り上げてたどり着いた」と振り返った。撮影期間に入る前に、何カ月か準備期間があったといい「演技コーチとオリジナル（の映画）を見て、テンションが高かった、起こったり、いろいろなガス人間を演じた」という。「片山さんと一緒に、怒りがあるのかないのか、間の絶妙なものを探すのが最初、多かった。初めて役、キャラクター作りに挑戦したところから、ステップ・バイ・ステップだった」と振り返った。片山監督は「まばたきせずに、しゃべって欲しいと…声のトーンは、なるべく低く落としてもらった上で、ガスが漏れるような音を細かくつけた」と明かした。

UTAは「毎日が、勉強会。皆さんのストイックさ、現場での立ち居振る舞い方も勉強になった、撮影は2年半前ですけど、かみしめてきた。素晴らしいチーム…大好きです」と共演陣にも感謝した。竹野内からは「とにかくUTA君が、はまり役」とたたえられ「竹野内さん、本当にありがとうございます。8カ月、最高の作品を作ろうとやっていた。どんどん、引き込まれる…世界中に響くものになっていると思います」と自信を見せた。