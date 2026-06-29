【沖縄地方 梅雨明け】梅雨前線北上 九州「警報級大雨のおそれ」

沖縄地方が「梅雨明け」しました。梅雨前線は北上し九州地方で停滞するため、前線の活動の程度によっては「警報級大雨のおそれ」があります。

３０日（火）は鹿児島県で、７月１日（水）以降は九州全域で大雨となりそうです。

【１０日間予報】九州地方は来週になると「晴れ」続く

７月９日（木）までの予報を見ると、今週の「雨」予報に対し、来週は「晴れ」が並んでいます。早ければ来週、九州地方も「梅雨明け」になるかもしれません、今週は「梅雨末期の大雨」に警戒しましょう。

「熱帯低気圧」が３０日（火）にも発生する見込みです。心配される進路やシミュレーション予想などは、

▶にまとめてあります。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。７月３日（金）にかけて【警報級の可能性（中）】となっています。

雨シミュレーション３０日（火）～７月４日（土）

「梅雨前線」が北上してくるため、３０日（火）は鹿児島県で、７月１日（水）以降は九州全域で大雨のおそれがあります。

［雨の予想］

▶３０日（火）に予想される１時間降水量は多い所で、

薩摩地方 ３０ミリ

大隅地方 ３０ミリ

種子島・屋久島地方 ３０ミリ

十島村 ３０ミリ

▶２９日（月）１８時から３０日（火）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

薩摩地方 １００ミリ

大隅地方 １００ミリ

種子島・屋久島地方 １２０ミリ

十島村 １００ミリ

九州地方 各都市の週間予報（３０日（火）～ 7月６日（月））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

奄美地方は晴れマークが続いています、「梅雨明け」は目前でしょう。

・