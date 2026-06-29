明日の決算発表予定 高島屋、Ｊフロントなど11社 (6月29日)
6月30日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<192A> インテＧ [東Ｇ] (前回15:30)
<7363> ベビカレ [東Ｇ] (前回16:00)
◆第1四半期決算：
<2685> アンドＳＴ [東Ｐ] (前回15:30)
<2935> ピックルス [東Ｐ] (前回15:50)
★<3086> Ｊフロント [東Ｐ] (前回15:30)
<8011> 三陽商 [東Ｐ] (前回11:00)
★<8233> 高島屋 [東Ｐ] (前回15:30)
<9253> スローガン [東Ｇ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<2975> スターマイカ [東Ｐ] (前回15:30)
<3089> Ｔアルファ [東Ｓ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<3607> クラウディア [東Ｓ] (前回15:30)
合計11社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<192A> インテＧ [東Ｇ] (前回15:30)
<7363> ベビカレ [東Ｇ] (前回16:00)
◆第1四半期決算：
<2685> アンドＳＴ [東Ｐ] (前回15:30)
<2935> ピックルス [東Ｐ] (前回15:50)
★<3086> Ｊフロント [東Ｐ] (前回15:30)
<8011> 三陽商 [東Ｐ] (前回11:00)
★<8233> 高島屋 [東Ｐ] (前回15:30)
<9253> スローガン [東Ｇ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<2975> スターマイカ [東Ｐ] (前回15:30)
<3089> Ｔアルファ [東Ｓ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<3607> クラウディア [東Ｓ] (前回15:30)
合計11社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
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