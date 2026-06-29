【ユーロ圏】

ユーロ圏マネーサプライM3（5月）17:00

予想 N/A 前回 2.7%（前年比)



ユーロ圏景況感指数（6月）18:00

予想 N/A 前回 93.5



ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（6月）18:00

予想 -17.7 前回 -17.7



【英国】

消費者信用残高（5月）17:30

予想 N/A 前回 19.0億ポンド



マネーサプライM4（5月）17:30

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 4.5%（前年比)



【インド】

鉱工業生産指数（5月）19:30

予想 N/A 前回 4.9%（前年比)



※予定は変更されることがあります。

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