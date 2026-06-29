これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（5月）17:00
予想 N/A 前回 2.7%（前年比)
ユーロ圏景況感指数（6月）18:00
予想 N/A 前回 93.5
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（6月）18:00
予想 -17.7 前回 -17.7
【英国】
消費者信用残高（5月）17:30
予想 N/A 前回 19.0億ポンド
マネーサプライM4（5月）17:30
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 4.5%（前年比)
【インド】
鉱工業生産指数（5月）19:30
予想 N/A 前回 4.9%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
ユーロ圏マネーサプライM3（5月）17:00
予想 N/A 前回 2.7%（前年比)
ユーロ圏景況感指数（6月）18:00
予想 N/A 前回 93.5
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（6月）18:00
予想 -17.7 前回 -17.7
【英国】
消費者信用残高（5月）17:30
予想 N/A 前回 19.0億ポンド
マネーサプライM4（5月）17:30
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 4.5%（前年比)
【インド】
鉱工業生産指数（5月）19:30
予想 N/A 前回 4.9%（前年比)
※予定は変更されることがあります。