【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（5月）17:00
予想　N/A　前回　2.7%（前年比)

ユーロ圏景況感指数（6月）18:00
予想　N/A　前回　93.5

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（6月）18:00
予想　-17.7　前回　-17.7

【英国】
消費者信用残高（5月）17:30
予想　N/A　前回　19.0億ポンド

マネーサプライM4（5月）17:30
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　4.5%（前年比)

【インド】
鉱工業生産指数（5月）19:30
予想　N/A　前回　4.9%（前年比)

※予定は変更されることがあります。