テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドが継続中、１０日線がレジスタンス水準 テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドが継続中、１０日線がレジスタンス水準

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テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドが継続中、１０日線がレジスタンス水準



1.1691 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1673 一目均衡表・雲（上限）

1.1660 200日移動平均

1.1641 100日移動平均

1.1630 一目均衡表・雲（下限）

1.1549 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1509 21日移動平均

1.1506 一目均衡表・基準線

1.1471 一目均衡表・転換線

1.1435 10日移動平均

1.1389 現値

1.1327 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1321 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは6月中盤以降、下降トレンドが鮮明になっており、現在も継続している。心理的水準1.1400ドルを下回ったことで、同水準が目先のレジスタンスとして意識される。一方、RSI（14日）は32.7と、一時の30割れから下げ渋っており、売られ過ぎからの調整反発の可能性も指摘される。その場合、1.1400ドルを明確に上回れば、次のレジスタンス水準として10日移動平均線が位置する1.1435ドル近辺がポイントとなる。

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