象印マホービン <7965> [東証Ｐ] が6月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年11月期第2四半期累計(25年12月-26年5月)の連結経常利益は前年同期比8.5％増の54.9億円に伸び、通期計画の71億円に対する進捗率は77.4％となり、5年平均の76.0％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益は前年同期比50.4％減の16億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である3-5月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比25.2％減の11.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.1％→4.2％に悪化した。



株探ニュース