ナガイレーベン <7447> [東証Ｐ] が6月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第3四半期累計(25年9月-26年5月)の連結経常利益は前年同期比1.2％減の29.5億円となり、通期計画の42億円に対する進捗率は70.4％にとどまり、5年平均の79.3％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比74.7％増の12.4億円に拡大する計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の60円→70円(前期は100円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である3-5月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.1％増の14.8億円となり、売上営業利益率は前年同期の25.6％→26.5％に上昇した。



株探ニュース