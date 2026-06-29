15時の日経平均は65円安の6万9295円、ＳＢＧが262.28円押し下げ 15時の日経平均は65円安の6万9295円、ＳＢＧが262.28円押し下げ

29日15時現在の日経平均株価は前週末比65.29円（-0.09％）安の6万9295.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は969、値下がりは555、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は262.28円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、キオクシア <285A>が121.79円、アドテスト <6857>が115.85円、フジクラ <5803>が72.01円、住友電 <5802>が18.2円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を131.74円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が59.67円、ファストリ <9983>が50.69円、コナミＧ <9766>が22.80円、リクルート <6098>が18.60円と続く。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、倉庫・運輸、保険、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、鉱業が並んでいる。



※15時0分5秒時点



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