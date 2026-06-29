元「ねごと」メンバー蒼山幸子、結婚を発表 「お相手は一般の方」…“一生の宝物”の2ショット披露
元ロックバンド「ねごと」のメンバーでシンガー・ソングライターの蒼山幸子（35）が29日、自身のSNSを更新し、結婚を発表した。
【写真】真っ白なお洋服で…2ショット写真を添えて結婚報告をした蒼山幸子
「ご報告」と題した書面を通じて「いつも応援してくださる皆様へ。 私事ではございますが、先日結婚しました。お相手は一般の方です」と報告。
「夫と飼い猫が静かに並んでいる様などを見ると、自分にも家族ができたんだなあ、とふと不思議な気持ちになり、人生の縁というもののかけがえのなさをふつふつと実感している日々です」と伝え、2ショット写真を披露した。
「写真は公私共にお世話になっている堀北亜希さんが手掛けてくださり、自分たちにとって一生の宝物になりました」とも明かした。
そして「蒼山幸子としては変わることなく、元気に貪欲に作品を生み出し続けたいと思っております。作品を受け取ってくださる皆様がいることに、いつもいつも計り知れない力を頂き、今の自分があります。 音楽で素敵なものをお届けできるよう、一層精進して参ります」としたためた。
蒼山は、1991年1月19日生まれ。ねごとのボーカル・キーボードとして2010年にメジャーデビュー。2019年7月にバンドを解散後、同年10月からソロ活動を行っている。
【写真】真っ白なお洋服で…2ショット写真を添えて結婚報告をした蒼山幸子
「ご報告」と題した書面を通じて「いつも応援してくださる皆様へ。 私事ではございますが、先日結婚しました。お相手は一般の方です」と報告。
「夫と飼い猫が静かに並んでいる様などを見ると、自分にも家族ができたんだなあ、とふと不思議な気持ちになり、人生の縁というもののかけがえのなさをふつふつと実感している日々です」と伝え、2ショット写真を披露した。
そして「蒼山幸子としては変わることなく、元気に貪欲に作品を生み出し続けたいと思っております。作品を受け取ってくださる皆様がいることに、いつもいつも計り知れない力を頂き、今の自分があります。 音楽で素敵なものをお届けできるよう、一層精進して参ります」としたためた。
蒼山は、1991年1月19日生まれ。ねごとのボーカル・キーボードとして2010年にメジャーデビュー。2019年7月にバンドを解散後、同年10月からソロ活動を行っている。