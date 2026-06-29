「W杯の騒音ほんとうるさい」「日本敗退してくれ、普通に寝られない」。

サッカーW杯期間中、深夜や早朝の試合観戦をめぐる騒音への不満がSNSで注目を集めています。

集合住宅に住むという投稿者は、近隣の男性らが複数人で大声で歓声を上げたり、試合後も朝まで飲み会を続けたりしていると訴えました。

一方で、「4年に1度なんだから我慢すべき」「お祭りみたいなものだろう」と反論する声もあります。

スポーツ観戦の盛り上がりはどこまで許されるのでしょうか。うるさいお隣さんに法的措置を取れるのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。

●早朝・深夜の騒音は不法行為

──マンションやアパートなどで、深夜・早朝にサッカーW杯を観戦し、大声で歓声を上げたり仲間と騒いだりした場合、法的にはどのような問題が生じ得ますか。また、「4年に1度のイベントだから」「試合中だけだから」といった事情は考慮されるのでしょうか。

法的には、深夜・早朝の騒音が隣人の生活上の利益（居住の静穏）を侵害しているとして民法709条・710条の不法行為に当たる可能性はあります。

ただし、「4年に1度」「試合中だけ」といった事情は考慮されますが、深夜の睡眠を妨げるような大歓声であれば、たとえ一時的であっても「受忍限度」を超えていると判断されるリスクがあります。

過去の裁判例でも、深夜に歌を歌うなどの行為が年に数回程度であっても、隣人の入眠を妨げたとして不法行為が認められた例があります。

●管理会社や管理組合に相談を

──隣住民の騒音に悩まされた場合、住民はどのような対応を取ることができますか。

直接注意するとトラブルに発展する可能性があります。まずは、管理会社や管理組合への相談がよろしいでしょう。

警察に通報して注意してもらうことも有効です。軽犯罪法では、警察官などの注意（制止）をきかずに、人声などを異常に大きく出して近隣に迷惑をかけた場合、拘留や科料の対象になると定められています（1条14号）。

後のトラブルを防ぐためにも、ご自身で騒音の日時や内容を記録しておくことをお勧めします。

また、社会共同生活における受忍限度を超えていると言えるような場合、損害賠償請求も考えられます。

【取材協力弁護士】

冨本 和男（とみもと・かずお）弁護士

債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件（示談交渉、保釈請求、公判弁護）も多く扱っている。

事務所名：法律事務所あすか

事務所URL：http://www.aska-law.jp