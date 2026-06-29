カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』。6月29日の最終回の放送を前に、主演の黒木華よりコメントが到着した。

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黒木が主演を務め、野呂がバディ役を演じる本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。

6月22日放送の第10話で、「茉莉ちゃんには知る権利がある」「茉莉ちゃんにとっても爆弾だから」と、流星（松下洸平）から“告発の手紙”に関する調査報告書を手渡された茉莉。一方、五十嵐（岩谷健司）は鷹臣（坂東彌十郎）の政策秘書・雫石（山口馬木也）を呼び出し、「（手紙の）答え合わせがしたい」と切り出していた。

最終話では、転落死した医大の学部長と鷹臣との間で秘密裏に交わされた、ある“約束”を知った茉莉は、ようやく正体が判明した“告発の手紙”の送り主に会いに行く。一方、流星のもとには差出人不明の新たな手紙が届く。そんななか迎える、選挙戦最終日。茉莉、あかり、流星、それぞれがたどり着いた決断とは。そして、50日間に及んだ都知事選の結末は。

茉莉役の黒木は「皆さんから『おもしろい』『毎週泣いてる』と、たくさん声をかけていただきます。私たちが生活する中で実際に直面する問題を取り上げているので、どこか同じ気持ちになって見てもらえているのだと思います。私自身も『本当にいいセリフだな』と思いながら撮影していましたが、蛭田さん（脚本）の強くて優しい言葉がテレビの向こうにも伝わっていると思うと、とてもうれしいです」とコメント。続けて、「最終話は、すべての伏線を回収していきます。必ず希望を見せてくれる物語になっていると思います。あかりや流星の最終演説をしっかり見届けていただいて、私たちがそれぞれ迎える結末を楽しみにしていてください」とアピールした。

（文＝リアルサウンド編集部）