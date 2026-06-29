ハイアット セントリック 金沢は、「桃とブルーベリーのサマーアフタヌーンティー」を7月1日から8月31日まで提供する。

スイーツは、シロップとレモンでマリネした桃を乗せたロールケーキ、パープル色のパルフェをサンドしたクッキーサンド、桃のアールグレイマリネを使ったヨーグルトボウル、白ワインでコンポートした桃とラズベリーソースを合わせたピーチメルバなどを用意する。セイボリーは、桃のソースと鴨のパストラミを添えたノトヒバカラベーカリーのカンパーニュ、内灘町のUCHINADA CHEESEにひらみゆき農園のブルーベリーコンフィチュールを乗せた一品、ブルーベリーとクリームチーズのスコーンなどを提供する。ドリンクはスペシャルドリンクの桃を使ったフローズンモクテル（700円）に加え、コーヒー各種とJING TEAのアッサムやアールグレイ、ダージリン、ハーブティー、加賀棒茶、緑茶は好きなだけ楽しめる。

場所は3階オールデイダイニング「FIVE - Grill ＆ Lounge」。提供時間は午前11時半から午後5時までの120分制。料金は4,400円。料金はすべて税込、サービス料別。