北海道江別市で2024年、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、川村葉音被告（21）に懲役30年の判決を言い渡しました。



また、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役20年、当時16歳の少年に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。



判決を言い渡したあと、裁判長が「判決の内容はわかりましたね？」と問いかけると、川村被告と滝沢被告は、深くうなずきました。





以下、裁判長が述べたこと「君たちがやったことは、被害者や被害者遺族の人生を一変させる。とんでもないことをした」「どうしてこんなことになって、途中で止められなかったか、少なくとも何度も問いかけられましたよね。これからも問われたことを生涯をかけてずっと問い続けていく必要があります」「もしかしたら答えがないのかもしれないけれど問い続けてください。」「到底償いができることではないですが、どういう償いができるのか考えてみてください。相当な時間はあるので、いま言ったことを忘れないでください」川村被告と滝沢被告は、裁判長の言葉をうなずきながら聞いていました。※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。