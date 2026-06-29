■陸上・ダイヤモンドリーグ（日本時間29日、フランス・パリ）

【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

陸上の世界最高峰ダイヤモンドリーグ（DL）のパリ大会が行われ、男子棒高跳びのA.デュプランティス（26、スウェーデン）が6m13で優勝。今季DL2勝目を挙げた。

開催地のフランスが記録的な酷暑のため、開催も危ぶまれた今大会。バーの高さ5m63からスタートさせ、難なくクリアしたデュプランティス。高さが10cm上がった5m73、さらに5m83をパスし、臨んだ5m93は1回でクリア。一気にトップに立ち、6m03は唯一、成功し優勝を決めた。その後6m13を跳び、さらに世界記録となる6m32に挑むも失敗した。

8日のストックホルム大会では、23年以来のダイヤモンドリーグ優勝を逃し2位に終った、デュプランティス。今月12日に結婚式を挙げたことを自身のSNSで報告後、初の大会となったDLパリ大会。

世界記録の6m32に挑戦、1回目は足にバーが掛かってしまい失敗、2回目は助走のスピードが足らずに失敗した。他の競技が終了しても、観客は帰らず、デュプランティスの世界新記録挑戦に注目した。緊張感に包まれる中、デュプランティスはR.ラビレニ（フランス）やE.カラリス（ギリシャ）と控えのテントで談笑、リラックスムードを見せた。しかし3回目も足がバーにかかり、16回目の世界記録更新はならなかった。