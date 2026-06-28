『ザ！鉄腕！DASH!!』新たな無人島の名前が決定「キャッチーですね」→城島茂は新たな建設計画を示唆【ネタバレあり】
日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）が28日に放送され、約2ヶ月前に初上陸した新たな無人島の名前が決まり、番組内で発表された。
【写真】『ザ！鉄腕！DASH!!』新たな無人島の「名前」発表 白旗がはためくビジュアル
応募総数は3363件。ベスト10は、クリオネ島、イルカ島、ペンギン島、くじら島などのなか、「城島」「JO島」「茂城島」、さらに「STAR島」といったものもあった。「半分ぐらいリーダーじゃないですか」の声があがった。
城島茂が出した結論は「城島（しろじま）」で、「キャッチーですね」と感激の声。白旗に力強くしたためられ、城島は城を建てることを示唆。「本当に城建てるんですね？」と聞かれ、城島は「建てる。いろいろどうしよっかなって設計考えているところ」と充実感をにじませた。
番組公式Xでも「2つ目の無人島の名前は…『#城島（#しろじま）』に決定」と発表された。
【写真】『ザ！鉄腕！DASH!!』新たな無人島の「名前」発表 白旗がはためくビジュアル
応募総数は3363件。ベスト10は、クリオネ島、イルカ島、ペンギン島、くじら島などのなか、「城島」「JO島」「茂城島」、さらに「STAR島」といったものもあった。「半分ぐらいリーダーじゃないですか」の声があがった。
城島茂が出した結論は「城島（しろじま）」で、「キャッチーですね」と感激の声。白旗に力強くしたためられ、城島は城を建てることを示唆。「本当に城建てるんですね？」と聞かれ、城島は「建てる。いろいろどうしよっかなって設計考えているところ」と充実感をにじませた。
番組公式Xでも「2つ目の無人島の名前は…『#城島（#しろじま）』に決定」と発表された。