27日のパドレス戦前にロバーツ監督がスミスの現状を説明した

【MLB】ドジャース 15ー3 パドレス（日本時間28日・サンディエゴ）

復帰の目処が立たない。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は27日（日本時間28日）、パドレス戦前の会見で、首の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミス捕手の復帰時期について「わからない」と言及した。当初の想定より長引く離脱に、ファンからも困惑の声があがった。

指揮官も想定外の事態に頭を悩ませている。パドレス戦前の会見でスミスの復帰予定を問われたロバーツ監督は、「私たち全員が（復帰に）かかっている時間に驚いている」と本音を吐露した。「痛みは和らいだけど、まだ実戦的な練習はできていない」と現状を説明。球宴休暇までの復帰を願いつつも「時間がかかればかかるほど、実戦を積まないといけなくなる」とし、具体的な時期については明言を避けた。

スミスは6日（同7日）から首の違和感を訴えて欠場が続き、11日（同12日）に首の炎症により10日間のIL入りが発表された。ILは8日（同9日）に遡って適用されている。指揮官は当時、「必要であれば出場できる状態ではあると思う」と大事をとっての決断だと強調していた。しかし、気づけば離脱から2週間以上が経過しており、早期復帰という当初の見立ては外れる形となっている。

なかなか実戦復帰に近づかない正捕手の状況に、心配のコメントが相次いだ。「ウィル、早く治って！」「最初はただの寝違えかと思ったのにな」「寝違えたのがきっかけで一気にきたんやろうなぁ…」「スミスの首何がどうなったらそうなるねん」「どんな首やねん」といった声が寄せられた。さらに海外ファンからも「ウィルどうか早く元気に」「待ってるよ」と早期復帰を祈る声があがっていた。

スミスの離脱の間に、ダルトン・ラッシングが正捕手として奮闘を見せている。もっとも、代わって昇格したチャッキー・ロビンソンでは層の薄さは否めない。絶対的存在の復帰が待たれる。（Full-Count編集部）