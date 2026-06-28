M!LK、GP帯初冠バラエティで“爆裂ミッション”に挑戦！ 『限界突破！やってM!LK』シーズン1再配信も決定
7月7日22時より、M!LKのGP帯“初”冠バラエティ番組『M!LKの爆裂ミッション』（TBS系）が放送。M!LKメンバーが全国の視聴者から募集した「やってほしい・調べてほしい」“爆裂ミッション”に全力で挑む。
【動画】番組決定をサプライズで発表されたM!LK リアルなリアクション映像
スタジオには、ミッション見届け人として島崎和歌子、滝沢カレン、吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。ミッションに挑戦するメンバーの様子を見守りながら先輩ならではの鋭い一言も？
応募総数1300件以上の中から選ばれた記念すべき最初の“爆裂ミッション”は「回転寿司のお皿が天井まで積み上がってるのを見てみたい」。佐野勇斗、塩崎太智、山中柔太朗、吉田仁人の4人が、前代未聞の天井到達を目指しひたすらにお寿司を食べていく。
成人男性が平均10〜12皿で満腹になると言われている中、挑戦したのは一般的な回転寿司チェーン店よりネタが大きいお寿司。そのことがメンバーに追い打ちをかける。果たして、天井までお寿司を食べてミッションクリアなるか？ そして、いったい何皿食べればお皿は天井に届くのか。スタジオでは、スケジュールの都合で不参加となった曽野舜太が放ったひと言にメンバーが…。
「カラオケで100点がでるところをリアルに見てみたい」というミッションでは、塩崎、曽野、山中がカラオケルームを回って“歌うまさん”を探すことに。90点以上をたたき出す“歌うまさん”に続々と出会うが、果たして100点を見ることができるのか？
そして、グループ屈指の歌唱力を誇る吉田は、自力で100点を出すまで歌い続けることに。「歌うたいのバラッド」（斉藤和義）や「HANABI」（Mr.Children）など自信のある楽曲を次々と歌っていくが、感情や表現力によって加算される「AIボーナス」というボーナスポイントに振り回される。そこで、より感情を乗せやすい歌唱曲に変更して100点を目指す。吉田は3時間で合計50曲以上を歌うなど奮闘する。
「わらしべ長者を1ヵ月して家を手に入れろ！」では、M!LKにかけて牛乳瓶からスタート。まずは、塩崎と吉田が東京・銀座で物々交換をお願いすると…初日からまさかの高額商品に。その後もメンバーで交代しながら交換を重ね、佐野が“ある俳優”のもとへ。果たして牛乳瓶から何に変わったのか？
M!LKのGP帯初となる冠特番の放送を記念して、過去に放送された『限界突破！やってM!LK』シーズン1を、動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」「U‐NEXT」にて再配信することが決定。
TVerおよびTBS FREEでは、毎週木曜深夜の『限界突破！やってM!LK』シーズン2地上波放送直後から順次無料配信。また、U‐NEXTではこれまでの放送回を7月2日深夜の放送直後から一挙に楽しむことができる。
『M!LKの爆裂ミッション』は、TBS系にて7月7日22時放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記
【動画】番組決定をサプライズで発表されたM!LK リアルなリアクション映像
スタジオには、ミッション見届け人として島崎和歌子、滝沢カレン、吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。ミッションに挑戦するメンバーの様子を見守りながら先輩ならではの鋭い一言も？
成人男性が平均10〜12皿で満腹になると言われている中、挑戦したのは一般的な回転寿司チェーン店よりネタが大きいお寿司。そのことがメンバーに追い打ちをかける。果たして、天井までお寿司を食べてミッションクリアなるか？ そして、いったい何皿食べればお皿は天井に届くのか。スタジオでは、スケジュールの都合で不参加となった曽野舜太が放ったひと言にメンバーが…。
「カラオケで100点がでるところをリアルに見てみたい」というミッションでは、塩崎、曽野、山中がカラオケルームを回って“歌うまさん”を探すことに。90点以上をたたき出す“歌うまさん”に続々と出会うが、果たして100点を見ることができるのか？
そして、グループ屈指の歌唱力を誇る吉田は、自力で100点を出すまで歌い続けることに。「歌うたいのバラッド」（斉藤和義）や「HANABI」（Mr.Children）など自信のある楽曲を次々と歌っていくが、感情や表現力によって加算される「AIボーナス」というボーナスポイントに振り回される。そこで、より感情を乗せやすい歌唱曲に変更して100点を目指す。吉田は3時間で合計50曲以上を歌うなど奮闘する。
「わらしべ長者を1ヵ月して家を手に入れろ！」では、M!LKにかけて牛乳瓶からスタート。まずは、塩崎と吉田が東京・銀座で物々交換をお願いすると…初日からまさかの高額商品に。その後もメンバーで交代しながら交換を重ね、佐野が“ある俳優”のもとへ。果たして牛乳瓶から何に変わったのか？
M!LKのGP帯初となる冠特番の放送を記念して、過去に放送された『限界突破！やってM!LK』シーズン1を、動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」「U‐NEXT」にて再配信することが決定。
TVerおよびTBS FREEでは、毎週木曜深夜の『限界突破！やってM!LK』シーズン2地上波放送直後から順次無料配信。また、U‐NEXTではこれまでの放送回を7月2日深夜の放送直後から一挙に楽しむことができる。
『M!LKの爆裂ミッション』は、TBS系にて7月7日22時放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記