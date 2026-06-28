年下サッカー選手と昨年結婚のモデル、33歳に「幸せそう」「まえのんかわいい」
ファッションモデルで女優の前田希美が28日までにInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告し、近影を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】浦和レッズ・渡邊選手の妻“まえのん”33歳に！ かわいすぎるお祝いショット
2025年4月には浦和レッズ所属のプロサッカー選手・渡邊凌磨との結婚を発表していた前田が「今年も事務所の皆さんが誕生日をお祝いしてくださいました」と投稿したのは、レストランで撮影された複数のオフショット。写真には、プレゼントを抱えて笑顔を見せる様子や、モデル仲間と並んだ3ショットなどが収められている。
彼女の投稿にファンからは「幸せそう」「まえのんかわいい」「素敵ー!!」などの声が集まっている。
引用：「前田希美」Instagram（@maeda_nozomi）
【別カット】浦和レッズ・渡邊選手の妻“まえのん”33歳に！ かわいすぎるお祝いショット
2025年4月には浦和レッズ所属のプロサッカー選手・渡邊凌磨との結婚を発表していた前田が「今年も事務所の皆さんが誕生日をお祝いしてくださいました」と投稿したのは、レストランで撮影された複数のオフショット。写真には、プレゼントを抱えて笑顔を見せる様子や、モデル仲間と並んだ3ショットなどが収められている。
彼女の投稿にファンからは「幸せそう」「まえのんかわいい」「素敵ー!!」などの声が集まっている。
引用：「前田希美」Instagram（@maeda_nozomi）