サッカー元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ氏（７４）がこのほど、自宅のあるフランスからオンラインでスポーツ報知の単独インタビューに応じた。かつて指揮を執った日本代表は、現在開催中の北中米Ｗ杯で３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）進出を決め、現地２９日（日本時間３０日）に決勝Ｔ１回戦でブラジルと対戦する。前後編で配信するインタビューの「前編」は日本代表について。ハリル氏が日本を離れて約８年。優勝を目標に掲げる現在の森保ジャパンを、どう見ているのか。ハリル氏は、穏やかな表情で日本の進化と将来、そして日本への愛情を語った。（取材・構成＝斎藤成俊、協力＝樋渡群氏）

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今回のＷ杯で日本の試合を見て、ものすごくハイレベルなチームになったとの印象を受けた。多くの選手が海外でプレーしていることもあり、個人、組織的な戦術でもクオリティーが高い。チームとしてヨーロッパ、南米のレベルに達していると思う。上田、堂安、前田は素晴らしいフォワードで、中盤の田中、鎌田も目に留まった。ヨーロッパのクラブで、もまれた経験が生きていると言える。ヨーロッパではフィジカルも鍛えられ、戦術の潮流の変化も激しいので、適応しないと生き残れない。だからこそ、選手は成長する。やはり選手たちには、ヨーロッパを目指してもらいたい。

私が（２０１５年に）日本の監督となって、一番強調したのが「デュエル」だった。１対１の勝負のこと。最初に「デュエル」という言葉を使ったら、日本の皆さんは「なんだ、それは」と思ったと思う。ただ、ヨーロッパ、南米では「デュエルに勝つチームが勝利する」という言葉があるぐらい、現代フットボールでは重要な要素だった。だから、私は「デュエル」を言い続けた。多すぎるぐらいの合宿を組み、国内組にも何度も何度も練習をさせた。

あれから月日がたち、いまの日本代表を見ると、ピッチでしっかりと体現している。デュエルすることで試合に勝つということは、今のフットボールでは当然の考え。そしてデュエルに勝つには、フィジカルを１００％に整えた上で、アグレッシブさも出していかないといけない。それを日本の人たちも理解してくれたのだろう。ただ、フランス、スペイン、アルゼンチン、ドイツなどと比べると、まだ少しフィジカル面でのパワーが足りていない。日本の選手は俊敏性が素晴らしく、速さを持っているが、パワーはまだ伸ばせる。足りないということは、伸びしろがあると言える。

日本サッカーは成長著しく、これからも伸びていくだろう。規律、組織力に関して素晴らしいのは周知のこと。これからＦＩＦＡランク１０位以内を狙うのであれば、フィジカルをしっかり強化したうえで、個人のクオリティーをさらに向上させることだ。世界的な選手を、それぞれのポジションで生み出していくことが大事になってくる。今、世界ではやりになっているのは、若い頃から海外にある強豪国の育成機関に入ること。なかなか難しい挑戦だが、日本もそういった挑戦をしても良いのではと思っている。

ピッチ外の話題になるが、少し、日本での思い出も話させていただきたい。私が日本にいた３年半、常に喜びにあふれていた。経済面も含めて日本は大国で、そして美しく、伝統がある。ハイレベルな食文化も経験させていただけた。家族も日本のことが大好きで、今でもよく日本の話をしている。当時の日本の皆さんの熱い声援、街で会う人々の温かい視線には本当に感謝しかありません。今度は観光になりますが、いつかまた日本に、美しい国に、もう一度足を踏み入れたいなと思っています。（元日本代表監督）

※明日（２９日）１１時配信の後編は「ブラジル戦の展望」をお届けします。

◆バヒド・ハリルホジッチ １９５２年５月１５日、ボスニア・ヘルツェゴビナ生まれ（現在はフランス国籍）。７４歳。旧ユーゴスラビア代表ＦＷで８２年スペインＷ杯出場。フランス１部ナントで得点王に輝き８７年に引退。フランス、アフリカなどのクラブで指揮を執り、アルジェリア代表監督として１４年ブラジルＷ杯で同国初の１６強入り。１５年３月、日本代表監督に就任。１８年の解任後はモロッコ代表などを率いた。今年３月、降格圏にいた古巣ナントを助けるため監督に就任したが、残留はかなわず、５月のシーズン終了を持って退任した。