カウンセラーが指摘する非常識な人が増えた背景…多様化とAI普及の罠

カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【怖い時代】非常識な行動を取る人が増えた理由と身の守り方4選／理解できない言動に注意しよう」を公開した。動画では、非常識な行動を取る人が増えつつある現代の背景と、トラブルから身を守るための具体的な方法について提言している。



Ryota氏は、非常識な人が増えた要因として「人を注意できなくなった」「考える力の低下」「非常識なコンテンツを信じてしまう」「価値観が多様化しすぎた」という4つのポイントを提示した。昔は地域や家族の中で注意し合うコミュニティが機能していたが、現在は「注意した側が問題がある」という風潮が強まり、社会的な学習機会が失われていると指摘する。



また、AIの普及やショート動画の流行により、自分の頭で考える習慣が失われていることにも言及。さらに、価値観の多様化が過度に叫ばれた結果、「この社会の中で他人に迷惑をかけないようにしましょう」という大前提のルールさえも無視する人が現れていると懸念を示した。



そうした状況下での身の守り方として、Ryota氏は「理解できない人と関わらない」「反論・弁解せず避ける」「気にして相手を見ない」「1対1で関わろうとしない」という4つの対処法を提案。特に、理不尽な相手に対しては「反論や弁解をしない」ことが重要であり、不用意に応じると「相手と関係性が強化される」と語り、速やかに距離を置くべきだと強調した。



最後にRyota氏は、トラブルを避けるためには相手とどこで会い、誰と過ごすかという環境作りが不可欠であると説き、「自分の身を守ることを第一に」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。