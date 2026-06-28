板野友美「ほんとの姉妹で」ディズニー満喫 リンクコーデに「かんわいいい」「耳の形一緒」
AKB48元メンバーの板野友美が27日までにInstagramを更新し、妹で女優の板野成美とディズニーランドを満喫する姿を公開。リンクコーデを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】板野友美、妹・成美とディズニーコーデ2ショット
板野が「ほんとの姉妹でディズニーコーデ」と投稿したのはディズニーランドで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、耳とリボンがついたカチューシャにドット柄のノースリーブという装いで並ぶ姉妹の姿などが収められている。
板野が公開した姉妹のディズニーコーデにファンからは「かんわいいい」「耳の形一緒」「美人姉妹」「なんて天使なの」などの声が集まっている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ。神奈川県出身。2005年12月にAKB48の1期生として活動をスタート。2008年にはファッション誌『Cawaii！』（主婦の友社）でモデルデビューを果たす。2013年のグループ卒業後は歌手、タレント、女優、ブランドのディレクションなど多岐にわたって活躍。プライベートでは2021年1月に東京ヤクルトスワローズに所属する高橋奎二と結婚。同年10月には第1子となる女児の出産を発表した。
引用：「板野友美」Instagram（@tomo.i_0703）
【写真】板野友美、妹・成美とディズニーコーデ2ショット
板野が「ほんとの姉妹でディズニーコーデ」と投稿したのはディズニーランドで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、耳とリボンがついたカチューシャにドット柄のノースリーブという装いで並ぶ姉妹の姿などが収められている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ。神奈川県出身。2005年12月にAKB48の1期生として活動をスタート。2008年にはファッション誌『Cawaii！』（主婦の友社）でモデルデビューを果たす。2013年のグループ卒業後は歌手、タレント、女優、ブランドのディレクションなど多岐にわたって活躍。プライベートでは2021年1月に東京ヤクルトスワローズに所属する高橋奎二と結婚。同年10月には第1子となる女児の出産を発表した。
引用：「板野友美」Instagram（@tomo.i_0703）