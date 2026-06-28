フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月28日、自身のインスタグラムを更新。

FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント・1回戦「日本」対「ブラジル」の試合が行われる、アメリカ南部テキサス州のヒューストンを訪れた様子を投稿しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 W杯 「日本」×「ブラジル」 観戦でヒューストンへ 「社会人になってからは初のプライベート海外♡」





中川安奈さんは「Houston, Texas🇺🇸」「意外に思われることが多いけど、社会人になってからは初のプライベート海外♡」「#fifaworldcup2026」「JP×BR」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、ビル群と樹木が立ち並ぶ夜の街で、中川安奈さんが穏やかな表情で佇んでいます。薄い水色のタンクトップにジーンズを合わせたカジュアルなスタイルで、グレーのキャップを着用。ベージュ色のバッグを斜め掛けにし、自然体でありながらも洗練された印象を与えています。









この投稿にファンからは「素敵な旅を アツい応援を」・「最高のW杯を！」・「かわいいー♥楽しんでください」・「とっても素敵です」などの反響が寄せられています。







６月２６日の投稿で、中川安奈さんは「次はブラジル戦ですが...実はこの試合、どうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです」「当初は日本戦になるかどうかもわからずでしたがスケジュールの都合でどうしてもそこしか行ける時がなくて！まさかこんなことになるとは」と、日本対ブラジルの試合を観戦チケットを持っていることを明かしていました。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。









【担当：芸能情報ステーション】