YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【GPT-5.6完全ガイド】OpenAI最新AIモデル登場！GPT-5.6 Sol・Terra・Lunaの性能、安全対策、API価格まで全部解説！」を公開した。動画では、2026年6月27日にOpenAIから発表された最新AIモデル「GPT-5.6」シリーズの特徴や提供時期について詳しく解説している。



今回発表されたのは、最上位モデル「Sol」、GPT-5.5に匹敵する性能を持ちながらコストが半分の「Terra」、そして最も低コストで高速な「Luna」の3モデルである。動画では「Sol」について「これまでで最も強力なAIモデル」と表現し、最大推論モード「max」やサブエージェントを活用する「Ultraモード」の導入により、より深く複雑な思考が可能になったと説明した。



安全対策面では、モデルの高性能化に伴い、悪用を防ぐ強固な仕組みが取り入れられている。危険なサイバー支援の要求を拒否するよう訓練されているだけでなく、生成中にもリアルタイムでチェックが入り、問題があると判断された場合はユーザーへの表示が停止される。また、セキュリティチームによる大規模な検証も実施されているという。



100万トークンあたりのAPI価格は、「Sol」が入力5ドル・出力30ドル、「Terra」が入力2.50ドル・出力15ドル、「Luna」が入力1ドル・出力6ドルに設定された。7月にはCerebras社のAI専用マシン上で「Sol」が提供される予定で、最大で1秒あたり750トークンという驚異的な処理速度を実現する。



新モデルの提供時期について、今回は即日リリースではなく段階的な公開となっている。動画では、米国のトランプ政権がAIのサイバー悪用を警戒し、公開前審査を求めているという背景を指摘した。現在は一部の企業向けにプレビュー版として提供されているが、数週間以内には一般ユーザーもChatGPTなどで利用できるようになる見込みであり、最先端AIの実力に期待が高まる。



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