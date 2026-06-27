KISS OF LIFE、新曲「BREAK IT」がTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』EDテーマに決定
KISS OF LIFEが、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のエンディングテーマに新曲「BREAK IT」が決定したことを明らかにした。
本発表は、本日行われたワールドファンミーティングツアー＜2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＞の日本公演にてアナウンスされた。
TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」は、デジモンシリーズの完全新作TVアニメーションで、フジテレビ他にて放送中だ。このアニメにむけて、KISS OF LIFEが「BREAK IT」という新曲を制作した。
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◾️KISS OF LIFE・HANEUL コメント
子供のころからよく見ていたデジモンで
私たちKISS OF LIFEがエンディングテーマを歌うことになったなんて
本当に信じられませんでした！
新曲の『BREAK IT』は私もずっと聴いているくらい素敵な曲になったので
是非たくさん聴いてください！
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本楽曲は、“当たり前と思われるものを壊して、自分の思うように輝こう！”というメッセージが込められており、独自の音楽性で突き進むKISS OF LIFEならではの説得力を持っているという。
なお、「BREAK IT」は、7月4日に各サブスクリプションサービスで配信スタートされる。
◾️「BREAK IT」
2026年7月4日 リリース
※TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』EDテーマ
◾️フジテレビ系TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』
▼INTRODUCTION
人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。
目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。
天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。
人間とデジモンが描く新しい未来とは──
▼放送情報
毎週日曜朝9時より、フジテレビほかにて放送
(※地域により放送時間・曜日が異なります。)
▼配信情報
・見逃し配信
地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始
TVer/FOD
・見放題配信
毎週水曜0:00より順次配信開始
FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか
・レンタル配信
バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか
※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。
▼STAFF
原案／本郷あきよし
シリーズディレクター／宮元宏彰
シリーズ構成／山口亮太
キャラクターデザイン／小島隆寛
デジモンデザイン／渡辺けんじ
アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘
美術監督／神綾香
色彩設計／横山さよ子
CGディレクター／大曽根悠介
撮影監督／石山智之
編集／西村英一
音楽／桶狭間ありさ
制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション
▼CAST
天馬トモロウ：入野自由
ゲッコーモン：潘めぐみ
咲夜レーナ：黒沢ともよ
プリスティモン：田村睦心
久遠寺マコト：関根有咲
キロプモン：久野美咲
沢城キョウ：阿座上洋平
ムラサメモン：濱野大輝
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X
@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）
関連リンク
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