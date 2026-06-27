KISS OF LIFEが、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のエンディングテーマに新曲「BREAK IT」が決定したことを明らかにした。

本発表は、本日行われたワールドファンミーティングツアー＜2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＞の日本公演にてアナウンスされた。

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」は、デジモンシリーズの完全新作TVアニメーションで、フジテレビ他にて放送中だ。このアニメにむけて、KISS OF LIFEが「BREAK IT」という新曲を制作した。

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◾️KISS OF LIFE・HANEUL コメント

子供のころからよく見ていたデジモンで

私たちKISS OF LIFEがエンディングテーマを歌うことになったなんて

本当に信じられませんでした！

新曲の『BREAK IT』は私もずっと聴いているくらい素敵な曲になったので

是非たくさん聴いてください！

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本楽曲は、“当たり前と思われるものを壊して、自分の思うように輝こう！”というメッセージが込められており、独自の音楽性で突き進むKISS OF LIFEならではの説得力を持っているという。

なお、「BREAK IT」は、7月4日に各サブスクリプションサービスで配信スタートされる。

◾️「BREAK IT」

2026年7月4日 リリース

※TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』EDテーマ

◾️フジテレビ系TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』 ©本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション ▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。

目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

人間とデジモンが描く新しい未来とは── ▼放送情報

毎週日曜朝9時より、フジテレビほかにて放送

(※地域により放送時間・曜日が異なります。) ▼配信情報

・見逃し配信

地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始

TVer/FOD

・見放題配信

毎週水曜0:00より順次配信開始

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。 ▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション ▼CAST

天馬トモロウ：入野自由

ゲッコーモン：潘めぐみ

咲夜レーナ：黒沢ともよ

プリスティモン：田村睦心

久遠寺マコト：関根有咲

キロプモン：久野美咲

沢城キョウ：阿座上洋平

ムラサメモン：濱野大輝 ▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）