「海外ビジネスカジュアル」の平成鐵郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「今中国で起こっていること」を公開した。2016年から2023年まで中国の上海や大連に駐在していた平成氏が、現地で肌で感じたリアルな中国の現状や、習近平（シージンピン）国家主席の政治生命の危機について語っている。



動画の冒頭で平成氏は、現地での生活から体験した真実を伝えると宣言。現在、習近平主席が軍事的な実権を失い、側近が次々と粛清されているというアメリカ元高官や台湾メディアの推測に触れつつ、中国国内では強固な情報統制（グレートファイヤーウォール）により、国民が事実を知ることができない状態だと指摘した。



さらに、中国内で政治的な発言を行うことの危険性を力説。「中国で中国政治の情報活動をすると反スパイ法で捕まる可能性がある」と警告し、サイバーポリス（網警）による監視の実態を明かした。実際に駐在員仲間がSNS「WeChat」で悪口を言ったためにアカウントが停止され、日常の支払いができなくなるという不便を被った事例を紹介。7年の在住経験を踏まえ、「中国を舐めたらだめです」と強い言葉で警鐘を鳴らした。



また、現地で感じた国民の感情として「ほとんどの人が習近平を嫌っている」と断言。特に2022年のゼロコロナ政策に伴う過酷なロックダウンや、ウルムチでの火災事故への対応が国民の不満を爆発させたと振り返った。



最後に平成氏は、中国の政策によって迷惑を被った実体験を振り返りつつ、安易な批判行動が命取りになるリスクを重ねて強調。次回の動画で、習近平氏が政権内で何を行ったのかをさらに深掘りすると予告し、現地を知る者ならではの緊迫感あふれるレポートを締めくくった。



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