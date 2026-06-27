堂島リバーフォーラム（大阪市福島区）で6月26日、バレーボール超体験空間「ハイキュー!! オン ザ コート」のメディア内覧会が行われた。



同日は、「ハイキュー!!」の日向翔陽役を務める声優・村瀬歩さんが来場。囲み取材に応じた村瀬さんは、「自分の体を使って体感できたので、それがすごく楽しかった。アニメを知っている人に体験してほしいですし、まだ何も知らない人にも来ていただけたら」と話した。



最後に、「アニメに13年間関わらせてもらって、こういった形で試合会場だったり、彼らが体験しているものを疑似体験できたりする、すばらしい展示ができていることをとても誇りに思っている。気軽に足を運んでほしい」と呼びかけた。



「ハイキュー!! オン ザ コート」の開催期間は6月27日～8月2日。「飛ぶ」「打つ」「繋ぐ」の3エリアで構成し、映像展示や体験展示などを展開する。



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