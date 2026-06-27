YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「有線イヤホンをワイヤレス化する3つの方法｜解説」と題した動画を公開した。動画では、お気に入りの有線イヤホンをワイヤレス化したいと考える人向けに、3つの具体的な手段とそのメリット・デメリットを解説している。



手持ちのイヤホンの音が好きだがケーブルが邪魔でワイヤレス化したい、という悩みに応える本動画。解説されているのは、「Bluetoothレシーバー」「セミワイヤレスアダプター」「完全ワイヤレスアダプター」の3つの方法である。



まず紹介されたのは、Bluetoothレシーバーを使用する方法だ。他のアダプターと異なりサイズの制約が緩いため、高品質なチップやアンプを搭載でき、「ワイヤレスでありながら有線と大差ない高音質を実現できる」という。また、通常のプラグを接続する方式のため、ケーブルの着脱ができないイヤホンにも対応可能だ。一方で、マイクが耳元にないため通話が難しく、ケーブルの煩わしさが完全には解消されない点がデメリットとして挙げられた。



次に、セミワイヤレスアダプターについて解説。左右一体型のため紛失しにくく、首にかけておけるなど取り回しの良さが魅力だ。さらに大容量バッテリーを搭載しやすいため、長時間の動作が可能。しかし、市場規模が小さく選べる商品数が少ないことがネックとなる。



3つ目は、完全ワイヤレスアダプターである。ケーブルが全くないコンパクトさが最大のメリットであり、多くの人気メーカーが力を入れているため選択肢も豊富だ。ただし、片耳だけを落としたりケースごと失くしたりするリスクが高く、高価なイヤホンを接続する場合は特に注意が必要となる。さらに動画では、イヤホンの接続端子（MMCXや2Pinなど）をアダプターと合わせる必要性についても言及しており、特定のメーカーの独自仕様には注意を促している。



動画の最後で、「現状で音質で有線に匹敵するものはBluetoothレシーバーのみ」と結論付けられた。音質を重視しつつも完全ワイヤレスの利便性を求める場合は、通常のワイヤレスイヤホンの購入を検討するのも一つの手だという。自身のライフスタイルや好みに合わせて最適な選択を考えるための、非常に有益な情報となっている。



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