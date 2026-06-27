センチミリメンタルが、明日に配信リリースする新曲「コライト」のMVを、同日21時よりYouTubeでプレミア公開することを発表した。

「コライト」は、韓国の音楽プロデューサー／ミュージシャン・EL CAPITXNとの共作曲で、印象的なギターリフと切なさを帯びたメロディが彩る中、喜びも悲しみも分け合いながら紡がれる日々を、そっと包み込むバラードだという。

MVは、喜びや悲しみ、ときにはすれ違いながらも共に歩んでいくふたりの姿を通して、「コライト」の世界観を表現した作品に。ボイスレコーダーに残された言葉や想いがひとつの楽曲へと紡がれていく中で、かけがえのない時間の積み重ねと、未来を共に描き続けていく想いを温かく繊細な映像で描いているとのことだ。韓国を舞台に撮影が行われ、映像制作はSAGAK Productionが担当。監督はANDRE、プロデューサーはSUH JOONSEOKが務めた。また、MVのプレミア公開に先駆け、本日ティザー映像が公開された。

https://youtu.be/NF3QSxh9PQ8

◾️＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞ ※終了公演は省略

2026年6月28日（日）台北・Zepp New Taipei

2026年7月9日（木）香港・TIDES ※追加公演

2026年8月29日（土）ソウル・MUSINSA GARAGE

公演情報：https://www.cenmilli.com/live/archive/?54245

◾️＜センチミリメンタル LIVE TOUR 2026＞ 2026年10月2日（金）大阪・NHK大阪ホール

開場：17:30 / 開演：18:30 2026年10月4日（日）福岡・SAWARAPIA 大ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年10月11日（日）宮城・電力ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年10月18日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

開場：17:00 / 開演：18:00 2026年10月25日（日）広島・広島JMSアステールプラザ中ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年11月20日（金）東京・Kanadevia Hall

開場：17:30 / 開演：18:30 ▼料金

指定席：￥7,900（税込）

※未就学児童入場不可

※ドリンク代別途 公演情報：https://www.cenmilli.com/live/archive/?55025

◾️＜センチミリメンタル Acoustic Live “Atelier C”＞※FC限定ライブ 2026年4月7日（火）東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

開場 17:45 / 開演 18:30 2026年4月15日（水）大阪・ザ・フェニックスホール

開場 18:00 / 開演 18:30 2026年4月23日（木）愛知・千種文化小劇場

開場 18:30 / 開演 19:00 ▼料金

指定席：\5,000（税込）

※ドリンク代別途（東京公演のみ）

※お1人様2枚まで（同行者非会員可） 公演情報：https://www.cenmilli.com/live/archive/?54912