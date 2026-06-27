スウェーデン戦は1-1ドロー

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦の先制点で見せた、元アイドルの動きが話題となっている。

25日（同26日）に行われた1次リーグF組最終節のスウェーデン戦。後半11分、堂安律のパスに反応した前田大然が右足で流し込み、先制点を挙げた。

現地で見届けたのは、スポーツチャンネル「DAZN」で現地レポーターを務めている影山優佳だ。前田のゴールシーンで、影山は絶叫しながら両手を振り、お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之の肩をつんつん。その後にグータッチをかわし、腕を回したり小躍りした。「DAZN」がXで「思わず踊りだす影山さん」として動画を公開すると、ファンも大喜びだ。

「え？！井口さんに肩つんつんってする影ちゃんの仕草、かわいすぎない？！キュンとした！ そのあとの変な小躍りもかわいいw」

「最高にいいリアクション！！！」

「もう最高すぎる笑 チョンチョンからのグータッチ！ どういうダンス！？」

「カゲちゃん喜び方が変なおじさんの動き入ってるって」

「喜び方の見本」

「影山さんのツンツンからのグータッチ可愛すぎでは」

元日向坂46で俳優の影山はサッカー通として知られ、元アイドルながら、的確な解説に定評がある。今大会ではDAZNの日本戦中継にゲストで登場し、現地会場からレポートを届けている。



（THE ANSWER編集部）