大宮アルディージャは27日、タイのブリーラム・ユナイテッドからMFスファナット・ムエアンタ(23)を完全移籍で獲得したと発表した。



同選手はタイ1部リーグで最年少出場記録と最年長ゴールを記録した選手で、16歳だった2019年にタイ代表デビューを飾った。タイの神童の異名を持つ選手で、ベルギーリーグでのプレー経験も持っている。



クラブを通じ「自分の可能性を信じて、オファーしてくれたことを本当に感謝しています。ファン・サポーターの皆さんの前でプレーするのが楽しみですし、チームの歴史の一部をともに歩めることを誇らしく感じています。新たに始まるシーズンを心待ちにしているので、皆さん、一緒に戦いましょう!」とコメントしている。