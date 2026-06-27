工藤静香、豆腐パン・ハンバーグ…豪華手料理披露「味噌汁作りの工夫すごい」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】歌手の工藤静香が6月26日、自身のInstagramを更新。手料理を作る動画を公開し、話題となっている。
【写真】キムタクの56歳妻「めっちゃ味気になる」話題の豆腐パン公開
工藤は「今日のお豆腐パンがモチモチでおいしかったです」とつづり、調理中の動画を投稿。ジュージューと音を立てながらハンバーグがこんがりと焼ける様子や、豆腐に米粉と全粒粉を混ぜたパンを焼く様子などを公開した。本文には豆腐パンの簡単なレシピも記載している。また、完成したハンバーグには人参の千切りやキノコ類、ベビーリーフが添えられている。
工藤は「最近、お味噌汁は鍋に味噌を入れるのをやめています。こうして、お椀に入れたほうがそれぞれの好きな濃さにできますし、お味噌をあまり煮たくないので！」と味噌汁作りのアイデアも記し、茶碗に入った味噌や完成した味噌汁の写真も披露している。
この投稿にファンからは「味噌汁作りの工夫すごい」「参考になる」「豆腐パンめっちゃ味気になる」「作りたくなってきた」「味噌汁アイデア凄い」「ハンバーグがジューシーで美味しそう」「ヘルシーなのに食べ応えありそう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆工藤静香、手作りハンバーグや豆腐パン披露
工藤は「今日のお豆腐パンがモチモチでおいしかったです」とつづり、調理中の動画を投稿。ジュージューと音を立てながらハンバーグがこんがりと焼ける様子や、豆腐に米粉と全粒粉を混ぜたパンを焼く様子などを公開した。本文には豆腐パンの簡単なレシピも記載している。また、完成したハンバーグには人参の千切りやキノコ類、ベビーリーフが添えられている。
◆工藤静香の投稿が話題
この投稿にファンからは「味噌汁作りの工夫すごい」「参考になる」「豆腐パンめっちゃ味気になる」「作りたくなってきた」「味噌汁アイデア凄い」「ハンバーグがジューシーで美味しそう」「ヘルシーなのに食べ応えありそう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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