「自分は大丈夫」という過信は禁物。日本人の8人に1人が患う腎臓病を防ぐ、今日からできる新常識

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」が「【超意外】健康寿命は『腎臓』で決まります。悪化を防ぐ『最新メカニズム』とは？【医師解説】」を公開した。動画では、総合診療専門医のマンデリン氏が、自覚症状なく進行する腎臓病のメカニズムと、その悪化を防ぐための具体的な生活習慣について解説している。



日本人の8人に1人が患っているとされる慢性腎臓病だが、初期には自覚症状がほとんどない。マンデリン氏は、健康診断の数値である「eGFR」に注目すべきだと語る。この数値が52の場合、「車のエンジンが半分動いていない状態」と同じだと例え、放置せず早めに対策する重要性を強調した。



最新の研究では、腎臓を守るために「運動」と「タンパク質」が欠かせないと判明している。腎臓の機能が低下すると老廃物が溜まり筋肉を壊すため、ニコニコペースでのウォーキングなど、適度な有酸素運動が推奨される。また、タンパク質は制限するだけでなく質が重要であり、大豆などの植物性タンパク質を積極的に摂ることでリスクが約25%低くなると述べた。



さらに、腎臓を守る生活習慣として、クロロゲン酸を含むコーヒーの摂取や、加工食品に多く含まれる無機リンの制限を推奨した。一方で、長期間の「痛み止めの飲み過ぎ」やサプリメントへの過信が腎臓を壊す原因になるとして警鐘を鳴らした。



マンデリン氏は、「『自分は大丈夫』という過信は禁物」と述べ、年に一度の健康診断で腎臓の機能の推移を確認する大切さを訴えた。一度壊れると元に戻らない腎臓を守るため、日々の生活習慣を根本から見直すきっかけとなる解説となっている。