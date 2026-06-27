本拠地カブス戦…PCAの3球目に大台

【MLB】ブルワーズ ー カブス（日本時間27日・ミルウォーキー）

ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦に先発登板。初回に105.5マイル（約169.7キロ）を計測し、先発投手史上最速記録を更新した。

衝撃の1球は試合開始早々に“爆誕”した。先頭のピート・クロウ＝アームストロング外野手との対戦。初球から103.1マイル（約165.9キロ）を計測すると、2球目は104.3マイル（約167.8キロ）、そして3球目だ。105.5マイルを計測した。

12日（同13日）の本拠地フィリーズ戦では、自己最速の104.5マイル（約168.2キロ）を叩き出し、先発投手史上初の104マイルの大台に到達していた。わずか2週間後、自らの記録を塗り替える105マイル台を投げ込んだ。ちなみに、先発・救援問わずの最速はアロルディス・チャップマン投手が2010年に計測した105.8マイル（約170.3キロ）となっている。

圧倒的な剛球を武器に昨年メジャーデビューを飾った24歳。1年目からオールスターの先発を任されるなど高い期待を集め、フォームを修正した今季は飛躍。試合前の時点で15試合に先発して8勝3敗、防御率1.45と138奪三振はいずれもリーグ1位に立っている。サイ・ヤング賞の最有力候補に挙げられている。（Full-Count編集部）