木梨憲武、妻・安田成美から「別居したい」 噂に「確認します！」→本人直撃
とんねるずの木梨憲武が28日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット ※2枚目
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、お笑い・アーティスト・画家としてマルチに活躍し、還暦を過ぎてもなお圧倒的なエネルギーを放ち続けるカリスマ・木梨憲武。
トークでは、妻・安田成美との結婚生活にも言及。当時の大変貴重な結婚インタビュー映像を大公開される。「別居したいと言われた」という噂について林から切り込まれた木梨は、まさかのその理由が思い出せず「確認します！」とその場での回答を保留。なんとその後、木梨自らがカメラを回して 安田成美へ直接聞き取りを行った特別な動画がスタッフに届けられる。
成美から明かされる「しゃべるだけしゃべってすぐ寝る」というリアルな日常、そして「最近おじいちゃんになって優しくなった、いつも感謝している」という最愛の妻からの現在の本音に一同ほっこり。
さらにスタジオでは、木梨の実家「木梨サイクル」の2階に住んでいたという幼なじみの親子とリモート中継をつなぐ。昔話に花を咲かせながら、今もなお木梨の“最大の応援団”であり続ける地元の絆が明かされる。
番組は、木梨のあまりの巻き込み力によって、スタジオでは想定外のハプニングが巻き起こる前代未聞の事態に…。
【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット ※2枚目
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、お笑い・アーティスト・画家としてマルチに活躍し、還暦を過ぎてもなお圧倒的なエネルギーを放ち続けるカリスマ・木梨憲武。
トークでは、妻・安田成美との結婚生活にも言及。当時の大変貴重な結婚インタビュー映像を大公開される。「別居したいと言われた」という噂について林から切り込まれた木梨は、まさかのその理由が思い出せず「確認します！」とその場での回答を保留。なんとその後、木梨自らがカメラを回して 安田成美へ直接聞き取りを行った特別な動画がスタッフに届けられる。
さらにスタジオでは、木梨の実家「木梨サイクル」の2階に住んでいたという幼なじみの親子とリモート中継をつなぐ。昔話に花を咲かせながら、今もなお木梨の“最大の応援団”であり続ける地元の絆が明かされる。
番組は、木梨のあまりの巻き込み力によって、スタジオでは想定外のハプニングが巻き起こる前代未聞の事態に…。