dポイント大改悪の真の狙いは「えこひいき」？新銀行誕生で激変するドコモ経済圏の勝ち組ルート
YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【えこひいき開始】d払い・dカードW大改悪！ドコモ経済圏は大損？衝撃の大逆転ルート」を公開した。動画では、2026年9月から実施される「d払い」と「dカード」のポイント特典における大幅な改悪の全貌と、その裏に隠されたドコモの新たな金融戦略について解説している。
動画はまず、9月1日からの「ダブル改悪」の内容を詳述する。d払いの進呈上限が会員ランクに関わらず一律200ポイントに引き下げられるほか、dカード支払い特典で付与されるポイントが、有効期限わずか94日間の「期間・用途限定ポイント」へと格下げされる。長期間ポイントを貯めてきたユーザーにとっては、定期的なポイント消費を強いる厳しい変更である。
しかし、解説はここで終わらない。この改悪の真の狙いは単なる経費削減ではなく、広く浅くポイントを配る体制から、自社の金融サービスをまとめて利用するユーザーを優遇する「えこひいき」戦略への転換であると指摘する。その中核を担うのが、2026年8月に誕生予定の「ドコモSMTBネット銀行」だ。三井住友信託銀行や住信SBIネット銀行との協業によるこの新銀行に口座を開設し、決済や投資を集中させることが、今後の恩恵を受ける絶対条件になると見立てている。
動画の終盤では、激変するドコモ経済圏での「最強の立ち回り方」を提案する。dカードの引き落とし口座や給与受取先を新銀行に設定し、マネックス証券と連携させることで、ポイントが自動的に入る「不労所得状態にするに尽きる」と語る。目先の改悪ニュースに悲観して離脱するのではなく、新体制に向けた準備を進めることが、今後の経済圏で勝ち組になるための重要なステップであると結論付けた。
動画はまず、9月1日からの「ダブル改悪」の内容を詳述する。d払いの進呈上限が会員ランクに関わらず一律200ポイントに引き下げられるほか、dカード支払い特典で付与されるポイントが、有効期限わずか94日間の「期間・用途限定ポイント」へと格下げされる。長期間ポイントを貯めてきたユーザーにとっては、定期的なポイント消費を強いる厳しい変更である。
しかし、解説はここで終わらない。この改悪の真の狙いは単なる経費削減ではなく、広く浅くポイントを配る体制から、自社の金融サービスをまとめて利用するユーザーを優遇する「えこひいき」戦略への転換であると指摘する。その中核を担うのが、2026年8月に誕生予定の「ドコモSMTBネット銀行」だ。三井住友信託銀行や住信SBIネット銀行との協業によるこの新銀行に口座を開設し、決済や投資を集中させることが、今後の恩恵を受ける絶対条件になると見立てている。
動画の終盤では、激変するドコモ経済圏での「最強の立ち回り方」を提案する。dカードの引き落とし口座や給与受取先を新銀行に設定し、マネックス証券と連携させることで、ポイントが自動的に入る「不労所得状態にするに尽きる」と語る。目先の改悪ニュースに悲観して離脱するのではなく、新体制に向けた準備を進めることが、今後の経済圏で勝ち組になるための重要なステップであると結論付けた。
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